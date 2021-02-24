ضبط رجل أعمال هارب من 53 حكما قضائيا في الإسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، اختباء رجل أعمال، مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، مطلوب لتنفيذ حكام قضائية بلغت 53 حكما قضائيا، صادرة ضده في قضايا (تبديد – شيك – قتل خطأ).و بلغت مدة الحبس فيهم 29 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه في شقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.