ضبط عاطلان سرقا خزينة شركة فى التجمع الخامس

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من مسئولى إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم، باكتشاف كسر الباب الجانبي للشركة، والخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالى - 10 هواتف محمولة - 2 ساعة)، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبي للفرع، وكذا الخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة قنا.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب"، وإتلاف الخزينة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط (2 هاتف محمول من ضمن المسروقات) لدى عميلهما حسن النية، صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم فى محافظة قنا، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه وباقي المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المبلغين تعرفا على المضبوطات واتهامهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.