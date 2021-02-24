3 مسلسلات شتوية تبدأ الجزء الثاني بعد رمضان

استقر عدد من أبطال وصناع الدراما التليفزيونية على تقديم أجزاء أخرى من أعمالهم التي عرضت مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الشتوي المنقضي، وبناءً على رغبة الجماهير قرر البعض إطلاق تصوير الجزء الثاني من تلك الأعمال بعد رمضان.قررت الفنانة مي عمر تقديم جزء ثانٍ من مسلسلها الجديد "لؤلؤ" بعد الانتشار الكبير الذي حققه المسلسل، وتحقيقه لمشاهدات قياسية من خلال المقاطع المختلفة على فيسبوك ويوتيوب، ومن المقر أن تعقد جلسات عمل خلال الفترة القادمة مع طاقم عملها؛ لوضع الخطوط العريضة للجزء الثاني الذي لم يكن مخططًا تصويره في البداية، على أن تبدأ التصوير خلال الفترة التالية لشهر رمضان القادم.ودخل مسلسل "في بيتنا روبوت" حيز التفكير لتقديم جزء ثانٍ من العمل بعد النجاح المبهر الذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، والذي عرض من خلال 20 حلقة عبر شاشة سي بي سي، وينتهي الفنان والمنتج هشام جمال من مسلسله الجديد "المدينة" الذي يقدمه مع الفنانة دنيا سمير غانم للعرض خلال رمضان القادم، ويبدأ في الإعداد للجزء الثاني من العمل بعد رمضان، خاصة وأن العمل يتحمل أكثر من جزء وأن الفكرة الأولى له كانت 45 حلقة.وينتظر الفنان الشاب محمد أنور تفرغ المخرج معتز التوني لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسله "إسعاف يونس" الذي عرض عبر منصة واتش إت وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ومن المتوقع بدء التصوير عقب رمضان القادم بأسابيع قليلة.