مسؤول أمريكي: أنظمة الدفاع تركز على تطوير صواريخ إيران وكوريا الشمالية

سلطت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الأربعاء، الضوء على أنظمة الدفاع الصاروخية في كوريا الشمالية وإيران.وقال نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جون هايتن، إن إيران تحظى باهتمام متزايد في وزارة الدفاع، مع مساعيهم لتطوير صواريخها.وأضاف هايتن، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، بأن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية.وتابع: "بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك".وأوضح أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.