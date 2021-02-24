مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

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رابط بوبة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين



قطار 1108 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.