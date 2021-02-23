«ادعي إلهك».. العظة الأحدث للأنبا توماس

ترأس الأنبا توماس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقوصية أسيوط، اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي لصوم يونان بمقر المطرانية.وألقى نيافته عظة روحية بعنوان "ما لك نائمًا.. ادعي إلهك"، خلال صلوات القداس الإلهي بحضور أعداد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة تحتفل بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.