الأنبا ثاوفيلس يترأس قداس صوم يونان بكنيسة العذراء منفلوط

ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، اليوم ثاني قداسات صوم يونان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم منفلوط.وشارك بالحضور كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط بالحجز المسبق، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.