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طريقة عمل الكبدة الإسكندراني 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:06 م
الكبدة الإسكندراني
الكبدة الإسكندراني
شيماء دهب
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ننشر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني 2021، حيث تعتبر من الآكلات الشهية التى يقبل عليها الجميع لتناولها، لكونها غنية بالعناصر التى يحتاجها الجسم، بالإضافة لكونها طبق يتميز بالمذاق الرائع الغني ومن الأطباق والأكلات التقليدية، ويعتاد الأشخاص تقديم بجواره مكرونة أو أنواع من المحاشي، أو الأرز الأبيض مع الطحينة.

تعمل الكبدة على تعزيز وصول الدم للمخ، كما تعمل على تقليل الكوليسترول في الدم، وتحافظ على صحة العظام والأسنان، بالإضافة لإحتوائها على كمية مناسبة من الفوسفور.

لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل الكبدة الإسكندراني 2021.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني 2021

المقادير:
- كبدة مقطعة لقطع طويلة صغيرة
- عصير ليمون
- ربع ملعقة كمون وفلفل أسود وملح
- ربع ملعقة كزبرة جافة
- فلفل أخضر متقطع صغير
- ثوم مفروم
- زيت
- خل
طريقة التحضير
1- بعد تسخين وعاء على النار بشكل جيد نقوم بوضع الزيت ومن ثم الثوم
2- نقلب الثوم حتى يذبل لونه ثم نضع شرائح الكبدة
3- نضع عليها الكمون والفلفل والخل والليمون ونقوم بالتقليب حتى يتم النضج.
4- نضع الفلفل الرومي مع التقليب
5- نضع قليل من الماء مع وضع الكزبرة الجافة.
6- يتم وضع عصير الليمون للكبدة عن التقديم.
يتم تقديم طبق طحينه مع الكبدة.
طريقة عمل طبق الطحينه
المقادير
- طحينة
- خل
- ملح
- كمون
- ثوم مفروم
- قليل من الماء
- زيت.

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طريقة التحضير

- في وعاء يتم خلط كمية الطحينه مع الماء ومن ثم التقليب حتى يتم الحصول على قوام جيد.
- ومن ثم يتم إضافة الخل والكمون والملح مع التقليب.
- يتم إضافة الثوم المفروم والتقليب بشكل جيد.
- في النهاية يتم وضع الزيت قبل التقديم.

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