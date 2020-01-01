خبيرة تغذية: مرضى الكوليسترول ممنوعون من تناول الكبدة

قالت الدكتورة ليندا جاد، خبيرة التغذية، إنه يجب تناول كبد وكلاوي الأضاحي بعد ذبحها بساعة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يشكل أي مشاكل صحية.وأوضحت الدكتورة ليندا جاد، خلال لقائها عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس: "بالنسبة للحوم النيئة، فطالما كانت سليمة أي لا تحتوي على طفيلات أو ديدان فلا مشكلة صحية من تناولها".وأضافت أن الكبدة غنية بالحديد، لكنها تحتوي في نفس الوقت على كميات كبيرة من الكوليسترول، ومن ثم فإنه لا يجب على مرضى الكوليسترول تناولها.وحول وضع فيروس كورونا المستجد، قالت أخصائية التغذية، إن المشكلة لا تكمن في الذبح لكنها في التجمعات، ومن ثم فإنه يجب تجنب التجمعات والحرص على غسل اليدين بالمياه والصابون وارتداء الكمامات، ويجب الوقوف في طابور متباعد أمام الذبائح وليس التجمع.