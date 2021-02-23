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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:57 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية المصرية، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعلى المستوى المحلى، استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن أنهت تعاملات الأمس على ارتفاع طفيف للغاية.

ونرصد لكم في تقرير اليوم أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23-2-2021


سعر اليورو في البنوك المصرية


تداول البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.87 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر اليورو عند أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.89 جنيه للشراء.

بينما عرض بنك الاستثمار العربي، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة سعر 18.85 جنيه للشراء و19.01 للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية


عرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.56 جنيه للشراء و21.80 للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.55 جنيه للشراء و21.79 للبيع لدى بنك HSBC.

وجاء سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري في السوق المحلي عند 21.62 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.48 جنيه لدى بنك التعمير والإسكان.

وقام البنك التجاري الدولي بعرض السعر عند 21.53 جنيه للشراء و21.76 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية


تداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وأبوظبي الأول، وQNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.

وجاء سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في عدد من البنوك المصرية أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلًا 15.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية


وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك بالسوق المصرية نحو 4.09 جنيه للشراء و4.18 للبيع.

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وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.01 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.15 لدى بنك HSBC، وQNB الأهلي.

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