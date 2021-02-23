أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية







سعر جرام الذهب اليوم فى مصر



وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.01 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.15 لدى بنك HSBC، وQNB الأهلي.

يهمك أيضًا |وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.01 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.15 لدى بنك HSBC، وQNB الأهلي.

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية المصرية، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.وعلى المستوى المحلى، استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن أنهت تعاملات الأمس على ارتفاع طفيف للغاية.ونرصد لكم في تقرير اليوم أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية.تداول البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.87 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.وعرض المصرف العربي الدولي، سعر اليورو عند أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.89 جنيه للشراء.بينما عرض بنك الاستثمار العربي، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.وسجلت العملة الأوروبية الموحدة سعر 18.85 جنيه للشراء و19.01 للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.عرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.56 جنيه للشراء و21.80 للبيع.وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.55 جنيه للشراء و21.79 للبيع لدى بنك HSBC.وجاء سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري في السوق المحلي عند 21.62 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.48 جنيه لدى بنك التعمير والإسكان.وقام البنك التجاري الدولي بعرض السعر عند 21.53 جنيه للشراء و21.76 للبيع.تداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وأبوظبي الأول، وQNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء.وجاء سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.وجاء سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في عدد من البنوك المصرية أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلًا 15.57 جنيه للشراء.وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك بالسوق المصرية نحو 4.09 جنيه للشراء و4.18 للبيع.