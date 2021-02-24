أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم



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سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم

يبحث المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار الذهب فى مصر الأربعاء الموافق 24-2-2021، وارتفعت أسعار الذهب نسبيا فى السوق المصرى.ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة أسعار وأنواع الذهب المختلفة، وهى عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، وسعر الجنيه الذهب، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل السوق المصرى.وتشمل أسعار الذهب المذكورة في التقرير بدون المصنعية التي يحصل عليها الصائغ، أو محل بيع المشغولات الذهبية، فيما بلغ سعر الأوقية الذهبية عالميا اليوم الأحد، نحو 1880 دولار، ويشهد سوق الذهب حالة من الركود فى الشراء، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار 21، للجرام الواحد 790 جنيهًا، وذلك بخلاف سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، أو محل بيع المشغولات الذهبية، ويتميز ذلك العيار بأنه الأكثر انتشارا، ومبيعا، فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.استقر سعر جرام الذهب من عيار 24، ليسجل سعره للجرام الواحد 903 جنيهات، وهو العيار الأقل مبيعا فى مصر، لكنه الأعلى سعرا، ويتميز بالنقاء، وانخفاض نسبة الشوائب.يعد ذلك العيار هو الأكثر مبيعا فى مصر، حيث يتميز بقوة الصلابة، عن عيار 18، وأيضا عيار 24، ويجذب العديد من المواطنين لأنه يتميز بالتشكيلات المختلفة والمتعددة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18، للجرام الواحد 677 جنيها.وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 24-2-2021، في السوق المصري إلى 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات، من الذهب عيار 21.سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء من الذهب عيار 24، 28471.44 جنيها، وتزن الأوقية حوالى 30 جرامًا من عيار 24، الأقل انتشارا فى السوق المصري.بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، نحو 903 آلاف جنيه مصرى.