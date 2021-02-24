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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:59 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
أ ش أ
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار الذهب فى مصر الأربعاء الموافق 24-2-2021، وارتفعت أسعار الذهب نسبيا فى السوق المصرى.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة أسعار وأنواع الذهب المختلفة، وهى عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، وسعر الجنيه الذهب، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل السوق المصرى.

وتشمل أسعار الذهب المذكورة في التقرير بدون المصنعية التي يحصل عليها الصائغ، أو محل بيع المشغولات الذهبية، فيما بلغ سعر الأوقية الذهبية عالميا اليوم الأحد، نحو 1880 دولار، ويشهد سوق الذهب حالة من الركود فى الشراء، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم


سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار 21، للجرام الواحد 790 جنيهًا، وذلك بخلاف سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، أو محل بيع المشغولات الذهبية، ويتميز ذلك العيار بأنه الأكثر انتشارا، ومبيعا، فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم


استقر سعر جرام الذهب من عيار 24، ليسجل سعره للجرام الواحد 903 جنيهات، وهو العيار الأقل مبيعا فى مصر، لكنه الأعلى سعرا، ويتميز بالنقاء، وانخفاض نسبة الشوائب.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم


يعد ذلك العيار هو الأكثر مبيعا فى مصر، حيث يتميز بقوة الصلابة، عن عيار 18، وأيضا عيار 24، ويجذب العديد من المواطنين لأنه يتميز بالتشكيلات المختلفة والمتعددة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18، للجرام الواحد 677 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم


وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 24-2-2021، في السوق المصري إلى 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات، من الذهب عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم


سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء من الذهب عيار 24، 28471.44 جنيها، وتزن الأوقية حوالى 30 جرامًا من عيار 24، الأقل انتشارا فى السوق المصري.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم


بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، نحو 903 آلاف جنيه مصرى.

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