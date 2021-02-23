ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية

شهدت الأسواق المصرفية في تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الليرة التركية، وسجلت العملة الأمريكية 7.02 ليرة مرتفعة من 6.99 ليرة تركية سجلتها بالأمس.على صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.55 ليرة تركية، بعدما سجل بالأمس 8.47 ليرة، وفي الوقت نفسه ارتفع سعر جرام الذهب ليسجل 408 ليرات تركية، بعد أن وصل إلى 405 ليرة تركية بالأمس.وكان كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، في وقت سابق، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.وشدد بروس على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها، وهما السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة.