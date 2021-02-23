رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنين على جوجل عن نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى مؤتمر صحفى عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢١، يوم ٢٧ من الشهر الجارى، بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسى الثانى، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلاب من العدوى.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى تفاصيل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى الحالى، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يستطيع الطلاب التعرف على شكل الامتحانات، والتدريب عليها قبل دخولة مارثون الامتحانات.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ووفرت الوزارة منصات تعليمية لتقديم أفضل سبل التعلم عن بعد، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، التى تتبعة كافة دول العالم المتقدمة فى التعليم.

ولديكم كافة الخطوات التالية التى يمكن من خلالها الطلاب بالصف الرابع الابتدائي الإطلاع على النماذج التى ستأتى مشابهة لها فى الامتحانات، وهى

- يجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو http:www.moe.gov.eg.

- ثم يختار الطالب أو الطالبة النماذج التى يريد مشاهدتها أو تنزيلها.

قد يهمك أيضا:

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول ٢٠٢١


ومن خلال الخطوات السابقة يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي من تحميل ومشاهدة نماذج الامتحانات، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كافة الوسائل لمساعدة الطلاب من خلال المنصات التعليمية التى أعلنت عنها، وتواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية انتشار فيروس كورونا بتوفير اللقاح المضاد للفيروس من أجل المساهمة فى القضاء على المرض والتخلص منه، ولعدم تفاقم الأوضاع الصحية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

image description

مصرع وإصابة 4 فى حادث سير بأسيوط

الأكثر قراءة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

مقالات الرأي
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة

أنور مغيث: نحتاج لتجديد الخطاب الثقافى.. وتفعيل المواطنة والقضاء على الإرهاب يتطلب نشر الفنون وتنمية الإبداع

محمد إبراهيم طه: القصة القصيرة اقتربت من الموسيقى والشعر والفن التشكيلي