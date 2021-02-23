نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على جوجل عن نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى مؤتمر صحفى عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢١، يوم ٢٧ من الشهر الجارى، بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسى الثانى، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلاب من العدوى.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالى تفاصيل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى الحالى، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يستطيع الطلاب التعرف على شكل الامتحانات، والتدريب عليها قبل دخولة مارثون الامتحانات.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ووفرت الوزارة منصات تعليمية لتقديم أفضل سبل التعلم عن بعد، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، التى تتبعة كافة دول العالم المتقدمة فى التعليم.
ولديكم كافة الخطوات التالية التى يمكن من خلالها الطلاب بالصف الرابع الابتدائي الإطلاع على النماذج التى ستأتى مشابهة لها فى الامتحانات، وهى
- يجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو http:www.moe.gov.eg.
- ثم يختار الطالب أو الطالبة النماذج التى يريد مشاهدتها أو تنزيلها.
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ومن خلال الخطوات السابقة يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي من تحميل ومشاهدة نماذج الامتحانات، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كافة الوسائل لمساعدة الطلاب من خلال المنصات التعليمية التى أعلنت عنها، وتواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية انتشار فيروس كورونا بتوفير اللقاح المضاد للفيروس من أجل المساهمة فى القضاء على المرض والتخلص منه، ولعدم تفاقم الأوضاع الصحية.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالى تفاصيل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى الحالى، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يستطيع الطلاب التعرف على شكل الامتحانات، والتدريب عليها قبل دخولة مارثون الامتحانات.
نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ووفرت الوزارة منصات تعليمية لتقديم أفضل سبل التعلم عن بعد، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، التى تتبعة كافة دول العالم المتقدمة فى التعليم.
ولديكم كافة الخطوات التالية التى يمكن من خلالها الطلاب بالصف الرابع الابتدائي الإطلاع على النماذج التى ستأتى مشابهة لها فى الامتحانات، وهى
- يجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو http:www.moe.gov.eg.
- ثم يختار الطالب أو الطالبة النماذج التى يريد مشاهدتها أو تنزيلها.
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ومن خلال الخطوات السابقة يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي من تحميل ومشاهدة نماذج الامتحانات، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كافة الوسائل لمساعدة الطلاب من خلال المنصات التعليمية التى أعلنت عنها، وتواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية انتشار فيروس كورونا بتوفير اللقاح المضاد للفيروس من أجل المساهمة فى القضاء على المرض والتخلص منه، ولعدم تفاقم الأوضاع الصحية.