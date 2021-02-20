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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول ٢٠٢١

السبت 20/فبراير/2021 - 04:09 م
امتحانات
امتحانات
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين من أولياء الأمور وطلبه وطالبات الصف السادس الابتدائي عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول ٢٠٢١.

وفي الفترة الأخيرة تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم أسهل الوسائل حتى يقوم من خلال الطلاب بأداء امتحاناتهم بطريقة أفضل وأمانة على صحتهم أكثر خوفًا عليهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح سريع الانتشار وأكثر شراسة عن السابق.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول ٢٠٢١

ويبدء امتحانات للصف السادس الابتدائي الترم الأول من يوم 28 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، ويؤدي الطلاب امتحان موحد في كل المواد في يوم واحد فقط، ويكون نظام الأسئلة كالتالي:-

السؤال الأول

في مادة اللغة العربية، يتكون من ثلاثة نقاط للاختيار ما بين متعدد ونقطة للإجابه عليها من خلال الفقرة.

السؤال الثاني

في مادة الرياضيات، الذي يحتوي على سؤالين اختيار ما بين متعدد.

السؤال الثالث

في مادة العلوم الذي يتكون من سؤالين اختيار ما بين متعددة.

السؤال الرابع

في مادة الدراسات الاجتماعية والذي يتكون من سؤالين أختياري ما بين المتعدد.

السؤال الخامس والأخير

فهو لمادة اللغة الإنجليزية يتكون من سؤالين للاختيار من متعدد.

ويأتي نظام الإمتحانات الموحدة الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في إطار الحرص على مواصلة العملية التعليمية مع أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك اعتمادًا على المنصات الإلكترونية التي يستطيع منها الطالب أن يحصل على دورسه كما يحدث في المدرسة.

موعد امتحان الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح فرص اكثر اسراعا وايضا انجازا في الوقت نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- نظرا لعدم الحضور في المدارس والجامعات لانتشار الجائحه بشكل سرش في الوضع الحالي وخوفا علي صحة المواطنين من أولياء الأمور والطلبة والطالبات من تلك الجائحه والتقليل منها.

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