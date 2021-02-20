موعد امتحان الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول

موعد امتحان الصف الخامس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول

من المقرر أن يكون إمتحان الصف الخامس الإبتدائي يوم الاثنين 1 مارس 2021، وتماشيا مع بعض التسهيلات في أنظمة الامتحانات حتى يتم نجاح الطلاب في هذه المرحلة يستطيعون أن يحصلوا على فرصة لحضور الترم الثاني بدون حدوث ادنى مشكله يمكن أن يذهب الطلاب الى المدارس ويقضون الامتحان.



نظام امتحان الصف الخامس الإبتدائي



حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي سيتم امتحان كل صف من هذه الصفوف في كافة المواد الدراسية في يوم واحد فقط. وذلك من خلال امتحان واحد مجمع يشمل كل المواد، وسوف يكون هناك سؤال أو سؤالين من كل مادة في نفس الامتحان.



وها يتضح أن نظام الامتحان يكون مختلف عن كل عام والادارة قامت بتحديد الامتحان عن طريق أن المواد كلها سوف يتم امتحان لها في يوم واحد وفي ورقة واحدة.





وسيستغرق أداء الإمتحان هذا العام وقت قليل وذلك تجنبا لجلوس الطلاب وقت كثير في اللجان ومن المقرر أن تكون الأسئلة مباشرة ولا تحتاج الى الكثير من الكتابة ولكنها تكون فقط من اجل ان يتمكن كل طالب من على المرور من الترم الأول.



يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحان الصف الخامس الإبتدائي، وذلك نظرا لظروف أزمة كورونا التي تمر بها البلاد فمن المقرر أن تجري الإمتحاناتلا بشكل مختلف هذا العام.وتم إعلان موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي هذا المؤتمر تم تناول القرارات التعليمية الخاصة بجميع المراحل التعليمية، كما تطرق الوزير إلى طريقة استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء ما وجه به الرئيس السيسي.