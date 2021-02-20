رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحان الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول

السبت 20/فبراير/2021 - 02:06 م
امتحان
امتحان
أسماء منصور
طباعة
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحان الصف الخامس الإبتدائي، وذلك نظرا لظروف أزمة كورونا التي تمر بها البلاد فمن المقرر أن تجري الإمتحاناتلا بشكل مختلف هذا العام.

وتم إعلان موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي هذا المؤتمر تم تناول القرارات التعليمية الخاصة بجميع المراحل التعليمية، كما تطرق الوزير إلى طريقة استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء ما وجه به الرئيس السيسي.

موعد امتحان الصف الخامس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول

من المقرر أن يكون إمتحان الصف الخامس الإبتدائي يوم الاثنين 1 مارس 2021، وتماشيا مع بعض التسهيلات في أنظمة الامتحانات حتى يتم نجاح الطلاب في هذه المرحلة يستطيعون أن يحصلوا على فرصة لحضور الترم الثاني بدون حدوث ادنى مشكله يمكن أن يذهب الطلاب الى المدارس ويقضون الامتحان.

نظام امتحان الصف الخامس الإبتدائي


حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي سيتم امتحان كل صف من هذه الصفوف في كافة المواد الدراسية في يوم واحد فقط. وذلك من خلال امتحان واحد مجمع يشمل كل المواد، وسوف يكون هناك سؤال أو سؤالين من كل مادة في نفس الامتحان.

وها يتضح أن نظام الامتحان يكون مختلف عن كل عام والادارة قامت بتحديد الامتحان عن طريق أن المواد كلها سوف يتم امتحان لها في يوم واحد وفي ورقة واحدة.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

وسيستغرق أداء الإمتحان هذا العام وقت قليل وذلك تجنبا لجلوس الطلاب وقت كثير في اللجان ومن المقرر أن تكون الأسئلة مباشرة ولا تحتاج الى الكثير من الكتابة ولكنها تكون فقط من اجل ان يتمكن كل طالب من على المرور من الترم الأول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020