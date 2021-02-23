تردد قناة box movies على نايل سات
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
يبحث الكثير من عشاق التلفزيون والأفلام الأجنبية عن تردد قناة box movies على نايل سات وذلك حتى يتثنى لهم مشاهدة الأفلام الأجنبية الجديدة والتي يتمتعون بها خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة لعدم إنتشار فيروس كورونا.
وتنشر «الدستور» تردد قناة box movies على نايل سات وطريقة الاستقبال التي حازت على إعجاب ملايين المشاهدين من مصر والوطن العربي في وقت قصير جدًا، وتقوم بعرض الأفلام الأجنبية العالمية على مدار 24 ساعة بشكل مجاني، وتُبث تحت شعار WORLD OF MOVIES.
وتميزت قناة بوكس موفيز كل ما هو جديد في عرض الأفلام الأجنبية الشيقة؛ حيث تقوم بعرض العديد من الأفلام التي لم يَسبق عرضها على شاشات التلفزيون من قبل.
التردد: 12563
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.
الجودة: SD.
1 - الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".
2 - نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".
3 - سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.
وتنشر «الدستور» تردد قناة box movies على نايل سات وطريقة الاستقبال التي حازت على إعجاب ملايين المشاهدين من مصر والوطن العربي في وقت قصير جدًا، وتقوم بعرض الأفلام الأجنبية العالمية على مدار 24 ساعة بشكل مجاني، وتُبث تحت شعار WORLD OF MOVIES.
وتميزت قناة بوكس موفيز كل ما هو جديد في عرض الأفلام الأجنبية الشيقة؛ حيث تقوم بعرض العديد من الأفلام التي لم يَسبق عرضها على شاشات التلفزيون من قبل.
تردد قناة box movies نايل ساتوتم تحديث تردد القناة موخرا بعد صيانتها لتنال رضا معجبيها بجميع أنحاء العالم عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي النقاط الآتية ننشر لكم التردد:-
تردد قناة box movies القمر الصناعي النايل سات
التردد: 12563
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.
الجودة: SD.
طريقة استقبال تردد box movies
1 - الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".
2 - نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".
3 - سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.
4 - بعد اختيار التثبيت اليدوي سوف تظهر القائمة الخاصة ببيانات تردد قناة بوكس موفيز.
5 - نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.
* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.
* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.
* أفلام ترانسبورتر The Transporter.
* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.
* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.
* أفلام أناكوندا Anaconda.
5 - نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.
ومن مسلسلات قناة box movies
* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.
* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.
* أفلام ترانسبورتر The Transporter.
* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.
* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.
* أفلام أناكوندا Anaconda.
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