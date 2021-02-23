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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تردد قناة box movies على نايل سات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
قناة box movies
قناة box movies
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يبحث الكثير من عشاق التلفزيون والأفلام الأجنبية عن تردد قناة box movies على نايل سات وذلك حتى يتثنى لهم مشاهدة الأفلام الأجنبية الجديدة والتي يتمتعون بها خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة لعدم إنتشار فيروس كورونا.

وتنشر «الدستور» تردد قناة box movies على نايل سات وطريقة الاستقبال التي حازت على إعجاب ملايين المشاهدين من مصر والوطن العربي في وقت قصير جدًا، وتقوم بعرض الأفلام الأجنبية العالمية على مدار 24 ساعة بشكل مجاني، وتُبث تحت شعار WORLD OF MOVIES.

وتميزت قناة بوكس موفيز كل ما هو جديد في عرض الأفلام الأجنبية الشيقة؛ حيث تقوم بعرض العديد من الأفلام التي لم يَسبق عرضها على شاشات التلفزيون من قبل.

تردد قناة box movies نايل سات

وتم تحديث تردد القناة موخرا بعد صيانتها لتنال رضا معجبيها بجميع أنحاء العالم عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي النقاط الآتية ننشر لكم التردد:-

تردد قناة box movies القمر الصناعي النايل سات


التردد: 12563
الاستقطاب رأسي V.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.
الجودة: SD.

طريقة استقبال تردد box movies


1 - الضغط على القائمة الرئيسية "Menu".
2 - نختار من القائمة الرئيسية التركيب "installation".
3 - سوف تظهر قائمة نختار منها التثبيت اليدوي "Manual installation"، وإذا كنت لا تستطيع إدخال بيانات تردد قناة box يمكن أن تختار البحث الأوتوماتيكي وسوف يبدأ الجهاز في تحديث القنوات وإضافة جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.
4 - بعد اختيار التثبيت اليدوي سوف تظهر القائمة الخاصة ببيانات تردد قناة بوكس موفيز.
5 - نضع جميع بيانات تردد Box movies بشكل صحيح ثم نقوم بالضغط على موافق "OK"، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة.

ومن مسلسلات قناة box movies


* سلسلة أفلام هاري بوتر Batman.
* سلسلة أفلام بات مان Harry Potter.
* أفلام ترانسبورتر The Transporter.
* أفلام المهمة المستحيلة Mission: Impossible.
* أفلام فاست اند فوريوس Fast and Furious.
* أفلام أناكوندا Anaconda.
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وتتميز عن قنوات الافلام الاجنبي بعرضها لأفلام حديثة تعرض لأول مرة على شاشات التلفاز، وبدون أي فواصل إعلانية أو تشويش أو انقطاع في البث، كما إنها تقوم بعرض سلاسل الأفلام المختلفة بشكل دوري ومنتظم لكي يحصل المشاهد على أقصى متعة خلال مشاهدته للقناة.

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