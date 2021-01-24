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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:55 م
قناة السعودية الرياضية
قناة السعودية الرياضية
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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة السعودية الرياضية، لمتابعة مباريات كرة القدم في الدوريات المختلفة، ومباريات كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي، التي تُقام بدون حضور الجمهور، حيث تلتزم اتحادات كرة القدم خلال تلك الفترة بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتقدم "الدستور" لقراءها خطوات ضبط تردد قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، مثل النايل سات وعرب سات وغيرهم، الناقلة للمباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.


تردد قناة السعودية الرياضية



تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات 12149


استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56.

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات


تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات هو 12284

استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56.

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات هو 12015

استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56 89.

خطة قناة السعودية الرياضية في نقل البطولات العالمية


وتقدم قناة السعودية الرياضية، محتوى رياضي مختلف ومتطور ومميز، والذي يهتم به عشاق كرة القدم في الوطن العري وخاصة المملكة العربية السعودية.

وتقدم قناة السعودية الرياضية الأخبار والأحداث الرياضية الهامة في البطولات العالمية والمحلية، لذلك تُعد من أبرز وأهم القنوات السعودية، التي تحظى بجماهيرية عريضة من محبي كرة القدم.


الدوريات التي تنقلها قناة السعودية الرياضية



تنقل القناة السعودية الرياضية جميع مسابقات كرة القدم في المملكة، بداية من دوري المحترفين السعودي، ومرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي، وانتهاءً بجميع بطولات الأعمار السنية السعودية.

أذاعت القنوات أيضًا بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وعلى الصعيد الأوروبي أذاعت مباريات كأس ملك إسبانيا موسم 2019-2020 وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني 2019.

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