قصة تقليد عادل إمام على السوشيال ميديا

تقليد عادل إمام



وتمنت آسيا أن تجلب السعادة لأكثر عدد من المشاهدين، قائلة: "سأستمر في تقليد ومحاكاة الأعمال التليفزيونية والمسرحية المشهورة.. إذا كان لديكم مشهد تحبونه فلتتفضلوا بإرساله إلي".



ونال الفيديو الذي نشرته آسيا على صفحتها الخاصة إعجابات العديد من العرب والمصريين الذين أثنوا على ما تقدمه من محتوى ترفيهي.

تصدر الفنانتريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ودخل ضمن أكثر العمليات بحثًا على موقع البحث العالمي جوجل، بسبب فتاة صينية تُدعى "آسيا"، حيث حققت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداول مشاهد تقليدها للنجم العربي الكبير عادل إمام وعدد من النجوم العرب.وفي فيديو نشرته الفتاة "آسيا"، قالت على صفحتها في "فيسبوك"، إنها تشعر بالفرحة الشديدة لما تم تداوله عنها في وسائل الإعلام العربية، بعد أن ظهرت آسيا وهي ترقص معبرة عن "دهشتها وفرحها" من كثرة اللقاءات والأخبار في عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية.وذكرت آسيا أن فارق التوقيت في اللقاءات التي عقدت معها في وسائل الإعلام العربية تسبب لها في أزمة، حيث كانت لقاءاتها تذاع بالتوقيت العربي المختلف عن توقيت الصين، حيث تزامن عرض هذه البرامج مع توقيت الفجر في الصين.وعبرت آسيا عن أنها كانت في حالة توتر شديدة، كما أنها كانت تشعر بالنعاس وتفكر "هل سيبدأ شعري بالتساقط بسبب سهري لوقت متأخر كل يوم".وعانت آسيا من الخوف لأن اللقاءات كانت تبث بشكل مباشر، وتساءلت "هل سيتحدث المقدم باللغة العامية وماذا سأفعل إن لم أفهم، هل سأنال إعجاب المتابعين، هل سيبدو وجهي سمين؟".وأضافت آسيا على صفحتها: "فجأة نلت اهتمام وسائل الإعلام العربية، أعرف ذلك كان بسبب حب الناس للفنان وحبهم لي، فماذا لو استطعت أن أطلع معه على خشبة المسرح وأمثل ذلك المشهد معه، بالتأكيد حينها سأطير من الفرحة".قد يهمك أيضا: