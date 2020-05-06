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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عادل إمام لـ«الدستور»: «فلانتينو» مختلف عن أعمالي السابقة والمنافسة شرسة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:22 م
عادل إمام
عادل إمام
منار إبراهيم
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أعرب الفنان الكبير عادل إمام عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها بعد عرض مسلسله «فلانتينو» فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى.
وقال الزعيم، لـ«الدستور»، إنه وكل صناع العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا ليخرج المسلسل بهذا الشكل، مضيفًا: «هذا عمل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، ويستهدف فقط إسعاد الجمهور».
وأشاد بالمجهود الكبير الذى بذله نجله «رامى»، مخرج العمل، الذى يعتبره رفيق النجاح، بسبب حالة التفاهم الكبيرة بينهما التى كانت واضحة خلال التصوير، مشيرًا إلى أن المسلسل يحمل للجمهور الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة خلال الحلقات المقبلة.
وعبر عن سعادته بعودة التعاون بينه وبين الفنانين سمير صبرى ودلال عبدالعزيز بعد فترة غياب طويلة، قائلًا: «العمل معهما جعلنى أعيش فى ذكرياتى القديمة».
وأوضح: «هذا هو التعاون الثانى لى مع دلال عبدالعزيز بعد فيلم «النوم فى العسل» الذى عُرض عام ١٩٩٦، أما الفنان سمير صبرى فشاركته فى العديد من الأعمال الفنية فى فترة شبابنا، وكوّنا ثنائيًا متميزًا فى الماضى».
ولفت إلى أنه استمتع بالعمل مع الفنان حمدى الميرغنى الذى يتسم بخفة الظل، مضيفًا: «كواليس العمل امتلأت بالضحك والفكاهة بسببه».
وقال: «أرى أن هناك مستقبلًا مشرقًا ينتظر الفنانين المشاركين فى العمل بفضل موهبتهم وإصرارهم على النجاح». ورأى الزعيم أن المنافسة فى الموسم الرمضانى الحالى شرسة وقوية، مشيرًا إلى أن الموسم ملىء بالأعمال الدرامية الهادفة والمميزة، ويشارك فيها فنانون موهوبون تفوقوا على أنفسهم. ولفت إلى أن الفنانة يسرا، التى يكن لها كل حب وتقدير، قدمت عملًا مميزًا كعادتها وهو «خيانة عهد»، وتألقت فى دورها بشكل كبير.
وكان من المفترض أن يقدم الزعيم «فلانتينو» فى السباق الرمضانى الماضى، لكنه تأجل تقديمه لظروف خاصة، حتى عرض فى الموسم الحالى.
واعتاد الزعيم خلال السنوات الماضية على لقاء جمهوره فى كل رمضان بعمل درامى جديد، وبدأ ذلك منذ موسم رمضان ٢٠١٢ بمسلسل «فرقة ناجى عطاالله»، بعد فترة غياب طويلة عن الدراما، واستمر فى تقديم الأعمال الدرامية وكان آخرها «عوالم خفية» عام ٢٠١٨.

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