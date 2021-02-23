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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:08 م
واقعة اللنش الغارق
واقعة اللنش الغارق ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشف ابن عمة محمود السيد، أحد ضحايا حادث غرق لنش في غاطس البحر المتوسط ببورسعيد، أن الضحية أجرى 3 مكالمات قبل غرق اللنش بدقائق استغاث خلالهم بأصدقائه "معتز وكريم" من غرق اللنش.

وأشار عادل محمد، ابن عم أحد الضحايا أنهم يتواجدون على شاطئ البحر المتوسط منذ وقوع الحادث في انتظار خروج الجثامين، وطالب كذلك بأن يتم تكثيف الجهود قبل وصول "نوة القرش" التي يمكن أن تُوقف عملية البحث الجارية بسبب ارتفاع الأمواج والرياح.

وأكد "عادل" أن هناك توقعات كبيرة بوجود الثلاث ضحايا داخل اللنش المفقود، ولذلك لم تظهر الجثامين حتى الآن، وطالب بتكثيف الجهود من أجل العثور على اللنش الغارق، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس في البحث بالروبوت والقاطرة أحمد فاضل.

وتحدث أحمد ضياء محمد، أحد أصدقاء الضحايا أن الفقيد "محمود السيد" وحيد أمه، مطالبًا بتكثيف الجهود للعثور على جثامين الضحايا، والتي ما زالت بالمياه رغم مرور 7 أيام على الحادث، وذلك حتى تهدأ قلوب ذويهم، ودفن الجثامين إلى مثواها الأخير.

وتواجد الأهالي على شاطئ البحر المتوسط، في ظل موجة الطقس السيئ، وأشعلوا النيران للتدفئة من برودة الجو، وأكدوا أنهم متواجدون منذ 7 أيام ولن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد استخراج جثامين الضحايا.

يذكر أن لنش تابع لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج قبل 7 أيام لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميل، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ 8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال.

وتمكن لنش أخر تابع لهيئة قناة السويس من استخراج جثمان "محمد السيد" الضحية الأولى للحادث، وظهر جثمان الفقيد الثاني "ماهر جابر" على شاطئ غزة برفح بعدما قذفت به الأمواج.

وبالأمس أعلن غواصو الخير المتطوعين عن تكليف 6 فرق للبحث عن الضحايا في شواطئ غزة، وأعلنوا مسح جميع الشواطئ في اطار الجهود التطوعية لإنقاذ الغرقى المفقودين، فيما أعلنت قناة السويس عن قيام القاطرة مصاحب 4 بالبحث عن المفقودين واللنش، وأعلنت كذلك وزارة البترول عن قيام القاطرة أحمد فاضل بالمشاركة في أعمال البحث.
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)
تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

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