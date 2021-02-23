تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

دعاء عند نزول المطر للرزق مستجاب

دعاء عند نزول المطر للرزق

دار الإفتاء تنشر أدعية أثناء المطر



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أفضل الأدعية عند سقوط المطر

1 - اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك عن كل خيبات وهموم الحياة.



2 - أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يقهر عدوك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك.



3 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.



4 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.



5 - اللهم صيبًا نافعًا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.



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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على محرك البحث العالمي "جوجل" عن دعاء عند نزول المطر للرزق حيث يبحث المسلمين في جميع أنحاء العالم عن أكثر الأدعية تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، لتحقيق ما يحتاجه المسلم.ونظرًا لسقوط الأمطار في صباح اليوم الثلاثاء 23-2-2021، يعرض "الدستور" للباحثين دعاء عند نزول المطر للرزق التي يمكن أن يرددها المسلمين لتحقيق الرزق.(اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر) اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت” اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. الّلهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيبًا نافعًا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. مُطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين.ونشر دار الإفتاء المصرية حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم عبر موقع التواصل الاجتماعي لها الفيس بوك قائلا: روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها".