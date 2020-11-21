اللهم صيبا نافعا.. تعرف على دعاء المطر كما ورد عن الرسول

مع هطول المطر يبحث كثيرون على محركات البحث عن "دعاء المطر كما ورد عن الرسول"، ويستعرض "الدستور" دعاء المطر كما روي عن الرسول صلوات الله عليه.

دعاء المطر كما ورد عن الرسول

ورد عن نبينا الحبيب محمد بن عبد الله صلوات الله عليه أنه كان يقول عن هطول المطر " "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، مطرنا بفضل الله ورحمته"، كما كان يقل إيضا عن المطر "أيضا "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

كثرة الدعاء عن هطول المطر

ومن المعروف أن الدعاء وقت هطول المطر مستجاب وفقا لأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم، لذلك نصح العلماء بالإكثار من الدعاء وقت هطول المطر.

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