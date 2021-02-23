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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:27 م
شفط المياة بالإسماعيلية
شفط المياة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، وعلى رأسها المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، بعمل جولات ميدانية، لمواجهة تجمعات المياه ومحاصرتها، في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها لمواجهة السيول الناجمة عن تقلبات الطقس السيئ.

وفي سياق متصل، قام مركز ومدينة الإسماعيلية بشفط وسحب المياه من ميدان الممر ومن أمام المدرسة المعمارية، وفتح الطريق وذلك لتحقيق السيولة المروية بالطرق والميادين الرئيسية.

كما قام نائب محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة للتأكد من تفعيل الخطة الإستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية للتعامل مع أي تجمعات للمياه خلال تقلبات الطقس السيئ، وذلك بالتعاون المشترك بين مركز ومدينة الإسماعيلية والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعلى جانب أخر قام مركز ومدينة القنطرة شرق بإزالة أثار الأمطار من الشوارع وأماكن تجمع المياة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القرى التابعة لها لمنع حدوث تجمعات المياه ومواجهتها أولًا بأول.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار التواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية للتعامل مع أي مستجدات، وتجهيز نقاط للتمركز لنشر معدات شفط المياة لمواجهة التقلبات الجوية.

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