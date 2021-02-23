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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تعتمد 750 مليون جنيه لتأهيل وتبطين الترع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:49 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد 750 مليون جنيه كدعم إضافى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائية بمصر 2037، مؤكده حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية.

ولفتت السعيد إلى مساهمة المشروع فى تحقيق رؤية مصر 2030 لارتباطه بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ومساهمته كذلك في دمج البعد المكانى من خلال استهداف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أكدت أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفرًا في مياه الري بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا، موضحة أن أبرز أهداف المشروع تتمثل في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، ما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي.

وأضافت السعيد أن المشروع يعمل كذلك على ترشيد تكاليف الصيانة والتطهيرات وحماية البيئة وخلق مساحات على جانبي الترع بما يعزز من قدرة الطرق على خدمة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التى تتصل بالمواطنين، فضلًا عما يوفره من فرص عمل فى إطار جهود الدولة نحو الحد من آثار جائحة كورونا على أوضاع سوق العمل.

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