وزير خارجية المجر: نثمن جهود مصر الناجحة بوقف الهجرة غير الشرعية

أكد وزير خارجية المجر، بيتر ‎سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن مصر تستحق كل الدعم من أوروبا والاتحاد الأوروبي.جاء تصريحات الوزير المجرى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكري.وتابع الوزير تصريحاته قائلا "نثمن جهود مصر الناجحة للغاية بوقف الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مشددا على أن مصر خدمت أوروبا كلها بهذه الإجراءات، ويجب تذليل كل العقبات لمساعدة مصر وتقديم الدعم المالي لها".وفى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وقع شكرى، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعاون الإنمائى الدولى بين وزارتى الخارجية، بجانب خطاب نوايا للتعاون بين المتحف الزراعى المصرى والمتحف والمكتبة الزراعة المجرية.وبحث الطرفان خلال جلسة مباحثات رسمية، اليوم، سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم مصر والمجر.