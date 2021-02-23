مسلسل في يوم وليلة الحلقة الثانية

وكشفت تفاصيل مسلسل في يوم وليلة الحلقة الثانية عن هروب خالد الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق إلى منزله عقب الجريمة التي ارتكبت في مكتبه دون أن يدري من السبب وراءها، ويهاجم رجال الأمن مكتبه ويجدون جثة القتيلة ومن بعدها يقومون بالقبض عليه في منزله وسط حالة من الهلع عليه نظرا لعدم ارتكابه الواقع وتدبيرها له بشكل مريب.



ينكر خالد كل الاتهامات التي وجهت له من قبل الشرطة كما يطلب خالد من النيابة العامة البحث عن القاتل الحقيقي وعن من أبلغ عنه وتأكيده أنه حادث مدبر كما ينكر أي علاقة له بالقتيلة وأنه لا يعرفها لكن النيابة تعرض عليه مجموعة من الصور المفبركة التي تؤكد علاقته القوية بها رغم الإنكار فيؤكد الإنكار مرة أخرى ويقول إنها مركبة عبر برامج تحرير الصور الشهيرة يتعرض والده لأزمة جديدة ويحتاج لعملية أخرى، لكن زوجة محمود تسحب كل رصيده من البنك من حسابهما المشترك دون علمه ولا يستطيع أن يسحب أي جنيه ويدخل والده في حالة صحية سيئة.





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أبطال وصناع في يوم وليلة

ويشارك في مسلسل في يوم وليلة عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد رزق وداليا مصطفى وآيتن عامر ومحمد مهران وصلاح عبد الله وولاء الشريف ومحمد عز وميرنا نور الدين والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومخن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامرمرسي.



نقدم خلال هذا التقرير تفاصيل مسلسل في يوم وليلة الحلقة الثانية من بطولة النجم أحمد رزق بعد تحقيق المسلسل لنجاح ملحوظ بعد عرض حلقتني منه فقط ونجاح عنصر الإثارة والتشويق في جذب المتابعين.