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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:09 ص
الأهلي
الأهلي
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل عشاق كرة القدم والجماهير عن تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك عقب إعلان إدراة قناة مكسبي الرياضية خلال الساعات الماضية عن إذاعتها لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 في تمام الساعة الثالثة عصرًا على أرضه، ومن المتوقع أن تكون هذه المنافسة شديدة، ومن ناحيه أخرى يتوقع المحللون وعشاق كرة القدم أن في الغالب المكسب لصالح الفانله الحمراء.

ونظرًا لإرتفاع محركات البحث على الإنترنت من قبل جماهير كرة القدم، إذًا يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021.

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

1 - القمر الصناعي: النايل سات

2 - التردد: 12436

3 - الاستقطاب: أفقي H

4 - معامل تصحيح الخطًا: 56

5 - معامل الترميز: 25700

وفي سياق متصل، على الرغم من أن هناك العديد من القنوات الناقلة وأكثر من قمر صناعي لنقل مباراة الأهلي وسيمبا ومنها: القمر الصناعي ( النايل سات ) والتردد ( 11411 ) والاستقطاب ( أفقي H ) ومعامل تصحيح الخطًا ( 43 ) ومعامل الترميز ( 25700 )، وأخيرًا قناة بي ان سبورت 1 أيضًا من أحدى القنوات الناقة للمباراة والقمر الصناعي هو ( النايل سات ) والتردد ( 11084 ) والاستقطاب ( أفقي H ) ومعامل تصحيح الخطًا ( 27500 ).

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وينتظر عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021، لمتابعة المباراة، ولذلك توفر قناة مكسبي على جماهير في الوقت حيث أنها واحدة من بين القنوات الرياضية الأن في الساحة ولها عدد كبير من الجماهير والمتابعين من كل مكان للإستمتاع بالمباريات المهمة التي يتابعها عشاق الكرة.

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