رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر أمنى: 4 فرق إنقاذ للبحث عن ضحايا مركب مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:25 ص
غرق مركب
غرق مركب
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية إن تم تكليف 4 وحدات من فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية، لمواصلة عمليات البحث عن المفقودين في واقعة غرق مركب الصيد في مياة مريوط، وذلك بالتعاون مع عدد من "غطاسين الخير".

وأضاف المصدر أن أعداد المفقودين غير معلومة حتى الآن، ومازالت أعمال البحث مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم استخراج 3 جثث ومصابين حتى الآن من ضحايا المركب، وتجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا لتلقي العلاج اللازم.

وتوصلت التحريات بعد سؤال شهود العيان إلى أن معظم الضحايا من قبيلة العزايم عائلة مطريد، وتحديدا أسرة الشيخ النعومى، حيث قاموا باستقلال المركب الى إحدى الجزر ببحيرة مريوط وتعرضوا لحادث الغرق فى طريق العودة أثناء الحمولة الزايدة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهم أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد، ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قِبل قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

موضوعات متعلقة

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

منتخبا المغرب وجامبيا يتأهلان لربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

الهلال السودانى: وزارة الصحة ترفض حضور الجماهير بمباراة مازيمبى

الاتحاد الدولى لكرة اليد يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام

مصر تفوز على الكاميرون 3-1 بكأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

صدور الطبعة الثالثة لرواية «القداس الأخير» للكاتب ولاء كمال

العم مصباح والحمار مشكاح جديد المركز القومي لثقافة الطفل