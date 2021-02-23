مصدر أمنى: 4 فرق إنقاذ للبحث عن ضحايا مركب مريوط

قال مصدر بمديرية أمن الإسكندرية إن تم تكليف 4 وحدات من فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية، لمواصلة عمليات البحث عن المفقودين في واقعة غرق مركب الصيد في مياة مريوط، وذلك بالتعاون مع عدد من "غطاسين الخير".وأضاف المصدر أن أعداد المفقودين غير معلومة حتى الآن، ومازالت أعمال البحث مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم استخراج 3 جثث ومصابين حتى الآن من ضحايا المركب، وتجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا لتلقي العلاج اللازم.وتوصلت التحريات بعد سؤال شهود العيان إلى أن معظم الضحايا من قبيلة العزايم عائلة مطريد، وتحديدا أسرة الشيخ النعومى، حيث قاموا باستقلال المركب الى إحدى الجزر ببحيرة مريوط وتعرضوا لحادث الغرق فى طريق العودة أثناء الحمولة الزايدة.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهم أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد، ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قِبل قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.