الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوى 2021 الترم الأول، يبحث كثيرين عنها بشكل يومي، وذلك بعد تحديد جميع مواعيد الإمتحانات، في إطار تطبيق التعليم عن بعد لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، والدبلومات الفنية وإعلان الجدول الرسمي، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكواد المواد المتعلقة باختبارات الصف الدراسي الاول للصف الاول والثاني الثانوي.

لينك أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوى 2021 الترم الأول

أصبح متاح للطلاب والطالبات الحصول علي جميع أرقام أكواد المواد من نفس رابط الاستمارة الالكترونية، علي بوابة التربية والتعليم ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ) من خلال الرابط التالي:









يستطيع الطلاب أو أولياء الأمور الدخول علي الرابط من خلال الإيميل وكلمة المرور الخاصة بكل طالب حيث تم تسليمها للطالب بعد تسجيل الاستمارة.





وفي هذا السياق ذاته، تم التشديد من قبل مدارس الثانوية، بحيث يجب علي الطلاب الاحتفاظ بأكواد المواد واسم المستخدم وكلمة المرور للاختبار من خلال عمل اسكرين شوت لها وطباعتها، أو من خلال الكتابة بخط اليد في ورقة بصورة واضحة، وفي حالة عدم وجود هذه الأكواد لن يستطيع الطالب إجراء الاختبارات.





خطوات أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوى 2021





وفي نفس الوقت، أعلنت المدراس وجوب تنزيل تطبيق ( تنويهات ) علي التابلت، وذلك خاص بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، حيث أوضحت بأن التطبيق ليس له أي علاقة بالاختبارات إنما لمعرفة أي أخبار رسمية تخص الطلاب من جانب الوزارة.









ومن هذا الجانب، يتم عقد اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي، في المدرسة عمن خلال الشبكة الداخلية الخاصة بالمدرسة وشريحة التابلت، ليست مهمة بالنسبة للاختبارات، وبالنسبة لطلاب المنازل والدمج يؤدي الاختبارات ورقيا، ونادت المدراس بسرعة سداد رسوم الاختبار.





ويجب علي الطلاب التواجد في المدراس، مبكراً أول يوم للاختبارات للتأكد من إعدادات شبكة الداخلية للمدرسة علي التابلت الخاص بكل طالب، ولمعرفة الطالب مكان اللجنة.





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وأكدت بأنه مسموح دخول الطلاب بالكتاب المدرسية التابعة لوزارة سواء نسخة أصلية أو مصورة، ولا يسمح وجود أي كتب خارجية أو ملخصات، يمكن للطالب مغادرة اللجنة في حالة إنتهاء وقت الاختبار فقط.







