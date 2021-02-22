خطوات الحصول على أكواد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي (صور)

يسعى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حاليًا، للحصول على الأكواد الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات عبر «التابلت».وتقدم «الدستور» خطوات الحصول على الأكواد، وهي كالتالي:- فتح «أبليكيشن» اسمه التسجيل- اختيار إعدادت متقدمة- اختيار اللينك الظاهر في الأسفل- تسجيل الدخول بالبريد الجديد- إدخال البريد والرقم السري- الإطلاع على آخر استمارة- الضغط للحصول على أكواد الاختباراتملحوظة لمن يسأل عن حساب «الأوفيس»، يمكن من خلال هذا فيديو معرفة كيفية تسجل على الحساب.وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021- 2020، والمقرر عقده بداية من 27 فبراير وحتى 11 مارس.