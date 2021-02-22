تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

أعلن الفنان والمطرب أحمد مكي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الاختيار 2"، والذي يخوض بطولته بجانب النجم كريم عبدالعزيز.وأجرى "مكي" خلال الأيام الماضية تحليل PCR، وجاءت النتيجة سلبية.ويخضع حاليًا الفنان أحمد مكي للعزل المنزلي، حيث أكدت التقارير الطبية الخاصة بحالته أن الأعراض التي تعرض لها خفيفة، ولا تحتاج لنقله إلى المستشفى، حيث يقضي فترة عزله داخل منزله ويخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة المصرية.ومن المقرر أن يجري مكي تحليل PCR جديد خلال الأيام المقبلة للتأكد من حالته الصحية وتماثله للشفاء التام من فيروس كورونا.- تفاصيل دور أحمد مكي في مسلسل الاختيار:وأجلت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الاختيار الجزء الثاني" المشاهد الخاصة بالفنان أحمد مكي لحين الانتهاء من فترة علاجه، ووضع مخرج العمل بيتر ميمي خطة تصوير جديد للمسلسل، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2021.ويجسد أحمد مكي خلال مسلسل "الاختيار 2" شخصية يوسف الرفاعي ضابط الداخلية المصرية الذي ترك الخدمة من أجل الانضمام إلى إحدى الجماعات الإرهابية، فيما يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية ضابط شرطة يدعى "زكريا".ويرفع مسلسل "الاختيار 2" شعار "رجال الظل"، ويرصد تضحيات رجال الشرطة المصرية في العديد من العمليات الخاصة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقبض على العناصر الإرهابية.- أبطال وصناع مسلسل "الاخنيار 2"المسلسل يشارك في بطولته بجانب أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، كل من إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبواليزيد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.