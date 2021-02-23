سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:19 ص
هبه محمدطباعة
نظرًا لارتفاع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في مصر.
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2021 في مصر بالبنوك المصرية
1 - سعر اليورو في البنك المركزي المصريوسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.3 جنيه.
2 - سعر اليورو في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.58 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.03 جنيه.
3 - سعر اليورو في بنك مصروشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.04 جنيه.
4 - سعر اليورو في بنك البركةسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك البركة أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.06 جنيه.
5 - سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cibوشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.06 جنيه.
6 - سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.05 جنيه.
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