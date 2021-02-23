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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:19 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
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نظرًا لارتفاع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك المصرية، يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في مصر.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2021 في مصر بالبنوك المصرية

1 - سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.3 جنيه.

2 - سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.58 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.03 جنيه.

3 - سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.04 جنيه.

4 - سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك البركة أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.06 جنيه.

5 - سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.06 جنيه.

6 - سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.91 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.05 جنيه.

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7 - سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.06 جنيه.

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