تقرير بريطانى: مصر فى المركز السابع عالميًا كأكبر اقتصاد 2030

توقع تقرير بريطاني تحقيق مصر المركز السابع في قائمة أكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030.وأوضح تقرير لموقع لاف ماني lovemoney في تصنيفه لدول العالم الأكثر ثراءً بحلول عام 2030" أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل ضخم يصل إلى 6.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، ليصبح أحد أهم اقتصاديات العالم سريعة النمو، حيث ستقفز مصر من المرتبة التاسعة عشرة إلى المرتبة السابعة في قائمة أكبر اقتصاد على مستوى العالم خلال عشر سنوات.وأكد التقرير أن النمو باقتصاد مصر ستدعمه الاستثمارات الأجنبية، رغم التوقعات بزيادة عدد السكان بنسبة 30%.أشار موقع لاف ماني إلى أنه في 2010 كانت مصر تعاني من عدم الاستقرار السياسي مع حالة ركود اقتصادي لكنها استطاعت السنوات الماضية التعافي بشكل مذهل بعد إصلاحات واسعة النطاق.وحققت مصر وفقًا للتقرير السنة المالية الماضية معدل نمو 5.6% وهو أعلى مستوى منذ 2010، وازدهر الاستثمار الأجنبي ليصل الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 1.4 تريليون دولار.