تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل في يوم وليلة لـ أيتن عامر



الحلقة الأولى من مسلسل في يوم وليلة

نكشف خلال هذا التقرير ملخص وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل في يوم وليلة، حيث تبدأ الأحداث بكابوس يتعرض له "خالد" الذي يقدم دوره الفنان أحمد رزق تظهر له فيه الفنانة الكبيرة سوسن بدر وتخبره بمصائب قادمة إليه من خلال تعرضه للفلس في بداية اليوم ثم نهاية اليوم بدم.







ويفيق خالد مفزوعا من الكابوس بأن حياته ستنهار وسارة زوجته التي تقدم دورها الفنانة آيتن عامر تهدئه، يبدأ اليوم بإلغاء توقيع العقود من الشركة التي كان مقررا أن يتعاقد معها قبل التوقيع بساعات مما يخسره أموالا طائلة وتحدث له أزمة مالية كبيرة تعرض مستقبله للخطر.





مسلسل في يوم وليلة الحلقة الأولى

ويتعرض والده الذي يقدم دوره الفنان صلاح عبد الله لوعكة صحية كبيرة في مسلسل في يوم وليلة الحلقة الأولى ويحتاج لجراحة كبيرة تتكلف ربع مليون جنيه ويرفض شقيقه الذي يقدم دوره محمد مهران دفع أموال لإجراء العملية فيقوم خالد ببيع سياراته لدى صديقه الذي يقدم دوره الفنان نضال الشافعي لحل الأزمة مما يدخله في مشكلات كبيرة مع زوجته وفي نهاية الحلقة يجد خالد نفسه في مكتبه وفي يده مسدس وأمامه فتاة غارقة في دمائها دون أن يعي من المتسبب في ذلك مما يدخله في أزمة كبيرة غير متوقعة.





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يشارك في مسلسل في يوم وليلة عدد كبير من النجوم على راسهم النجم أحمد رزق وآيتن عامر وداليا مصطفي وصلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف ونضال الشافعي والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



بدأت شبكة قنوات أون أمس الأحد عرض مسلسلها الجديد في يوم وليلة ونكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل في يوم وليلة الوافد الجديدة بعد عرض مسلسل لؤلؤ والذي بدأ بداية قوية منذ الحلقة الاولى من خلال الإثارة والتشويق في العمل الجديد الذي يضم نخبة من النجوم.