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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ممنوع من الكلام».. آخر تطورات حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:58 م
أحمد مكي
أحمد مكي
دعاء عبد المقصود
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كشف مصدر من فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" لـ"الدستور" عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد مكى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وقال المصدر إن مكى أصيب بالتهاب في الأحبال الصوتية جراء إصابته بالفيروس وهو ما دفع الأطباء إلى منعه من الكلام لحين تماثله للشفاء.

يذكر أن الفنان أحمد مكى قد أصيب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي ويلتزم ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة ومن المقرر تأجيل مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ومن المقرر أن يقوم مكى بعمل مسحة جديدة بعد أسبوعين للتأكد من سلبيتها والعودة لاستئناف نشاطه الفني.

ويكثف المخرج بيتر ميمي ساعات تصوير المسلسل أملا في انتهائه قبل حلول شهر رمضان الكريم.

الاختيار 2 يتناول قصص وتضحيات رجال الشرطة المصرية كما يركز على اعتصام رابعة وخلايا الضباط الذين انضموا الي الجماعة المحظورة في تلك الفترة.

الاختيار 2 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي

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