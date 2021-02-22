رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي إلكترونيا وخطوات استخراجه



رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يمكن للراغبين في استكمال مسوغات تعينهم في الوظائف الشاغرة سواء بالقطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا من خلال الموقع الذي خصصته هيئة التأمينات الاجتماعية لهذا الغرض عن طريق تسجيل الدخول عبر هذا الرابط ( من هنا )، وعقب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وذلك دون الذهاب إلى مقر مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية وانتظار في طابور أمام شبابيك التعامل مع الجمهور حتى لا تتفشى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





خطوات الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الحصول على الرقم التأميني المؤهل لفتح ملف تأميني للتثبيت في الوظائف الشاغرة الحكومية والخاصة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض من خلال هذا الرابط ( من هنا )





كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على الرقم التأميني المكون من 14 رقمًا





كتابة اسم الأم كامل





وضع علامة صح في مربع ليست روبوت





الضغط على إرسال الطلب





ظهور الرقم التأميني لصاحب الرقم القومي المكتوب مسبقا







طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

للحصول على الرقم التأميني واستكمال مسوغات التعينات في الوظائف الشاغرة لفتح الملف تأميني 3 طرق هى :-





رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي الذي خصصته هيئة التأمينات الاجتماعية لهذا الغرض حرصا على سلامة المواطنين من خلال هذا الرابط تسجيل الدخول عبرالذي خصصته هيئة التأمينات الاجتماعية لهذا الغرض حرصا على سلامة المواطنين من خلال هذا الرابط ( من هنا)





الاتصال على الرقم الساخن عبر 16217 وإدخال كافة البيانات المطلوبة وسوف تستمتع إلى الرقم التأميني





الطريقة التقليدية بالذهاب إلى أحد مقرات مكاتب التأمينات الاجتماعية المنتشرة في المحافظات والتعامل مع الموظفين مباشرة عبر شبابيك التعامل مع الجمهور وإدخال كافة بيانات المطلوبة وإحضار بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على الرقم التأميني.





يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة نظرا لأنه مسوغ أساسي لإنهاء إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا.