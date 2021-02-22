أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، قبل إغلاق باب تسجيل استمارة الامتحان للحصول على كود الامتحان، ما دفع الكثير من الطلاب للاستعلام عن أكواد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021.

