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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:41 م
امتحانات
امتحانات
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 حيث تفصلنا أيام قليلة على خوض امتحانات فبراير الخاصة بالصف الثاني الثانوي، حيث من المقرر عقد امتحانات الكترونية لهم خلال شهر فبراير من المدرسة على أن يتم عقد امتحانات وتقيمات شهرية لهم بداية من مارس.

وتوفر الدستور لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021.

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

ويمكن الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 عن طريق عدة خطوات من بينها كتابة تاريخ الميلاد المدون فى شهادة الميلاد وكتابة المحافظة محل إقامة الطالب وتحديد جنس الطالب اذا كان ذكر أم أنثي ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول حتى يتم التسجيل.

يمكن الحصول على أكواد الطلاب الصف الثاني الثانوي، من خلال اتباع الخطوات التالية بعد تسجيل الدخول رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من هنا

1- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو الكمبيوتر.

2- كتابة تاريخ الميلاد المدون في شهادة الميلاد.

3- كتابة المحافظة محل إقامة الطالب.

4- تحديد جنس الطلاب ذكر أنثى.

5- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021

حددت وزارة التربية والتعليم أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان في 21 فبراير 2021، على أن تبدأ امتحانات أولى وثانية ثانوي في 28 فبراير الجاري.

ونبهت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب أولى وثانية ثانوي بتحديث التابلت وتحميل أيقونة تطبيق تنويهات والانتظار لكيفية تشغيلها لتلقي أي تنويهات فور صدورها.

كما طالبت طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالالتزام بإزالة أي محاولات تهكير للتابلت منعا لخروج التابلت من منظومة التربية والتعليم، والاستعداد جيدا للامتحان بالمذاكرة والمراجعة على كل مادة قبل أدائها.

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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، قبل إغلاق باب تسجيل استمارة الامتحان للحصول على كود الامتحان، ما دفع الكثير من الطلاب للاستعلام عن أكواد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021.

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