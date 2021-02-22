أسقف سيدني يهنئ الأقباط بـ«صوم يونان»

وتنظم إيبارشية سيدني قداسات صوم يونان بكنائسها، بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.



وصوم نينوى هو صوم معروف بـ«صوم يونان»، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما أنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح، وكما حدث مع يونان النبي.



تقدم الأنبا دانييل، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيدني، اليوم الأحد، برسالة تهنئة إلى الأقباط بمناسبة صوم «يونان»، والذي يستمر على مدار 3 أيام متواصلة.