الداخلية الكويتية تنفذ تدريبات بالذخيرة الحية لمدة 3 أيام

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء، في جزيرة فيلكا والتي تبعد 20 كيلو متر من سواحل الكويت.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن التدريبات ستستمر حتى الخميس المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.وحذرت الوزراة رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة أن الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقتراب حفاظا على سلامة الجميع.