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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:06 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين ٢٢-٢-٢٠٢١، فى السوق المصرى بحسب الأسعار داخل البنوك المصرية، ونقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم حالة سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، الذي يمثل اهتمامًا للقارئ المصري والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث «جوجل».

واستقر سعر الدرهم اليوم في البنوك الحكومية في مصر، مقارنة بسعره  فى الأمس، ولم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع، ونعرض لكم يوميًا تقرير عن كافة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر (الحكومي)، حالة من الاستقرار، ولم يشهد سعره أي زيادة في السوق المصري، خلال الأيام الماضية، حيث سجل عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧١٨ جنيه مصري.

سعر الدرهم اليوم في البنك المركزي المصري

يختلف سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عن سعره داخل البنوك المصرية الحكومية يوميًا، حيث سجل زيادة طفيفة في سعره داخل البنك المركزي، فيما بلغ سعره عند الشراء ٤.٢٤٨٨ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٦٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين ٢٢-٢-٢٠٢١، استقراره في السوق المصري، ولم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع عن سعره بالأمس، ليبلغ سعره عند الشراء ٤.٢٢٢١ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧١٨ جنيه مصري.

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ويبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، والسوق المصرفي، بشكل يومي، وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة الدرهم الإماراتي، التي تشهد تغيرات بحسب البنوك العاملة في مصر.

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