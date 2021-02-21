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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:17 ص
الدرهم الإمارات
الدرهم الإمارات
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وبالأخص موقع " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوك المصرية، حيث شهد سعر الدرهم الإماراتي مؤخرًا في البنوك أستقرارًا وثباتًا، وذلك نظرًا للأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض " الدستور " لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الاماراتي فى البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي فى بنك مصر


 وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي فى بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإستثمار العربي، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.26 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي فى بنك عودة


وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

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سعر الدرهم فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.28 جنيه.
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وبالأخص موقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنوك المصرية، حيث شهد سعر الدرهم الإماراتي مؤخرًا في البنوك أستقرارًا وثباتًا؛ وذلك نظرًا للأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض «الدستور» لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية

1 - وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

2 - وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

3 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.26 جنيه.

4 - وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

5 - وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.27 جنيه.

6 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب 4.28 جنيه.

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