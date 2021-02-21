العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط مع تحسن أسعار الخام

قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.وأضاف إحسان عبد الجبار لتلفزيون (بي.بي.سي عربي)، "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".وتم تداول خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.