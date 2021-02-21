«دفاع الوفاق» تعلن فتح تحقيق في محاولة اغتيال وزير الداخلية

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، فتح تحقيق في واقعة الهجوم على موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الأحد، أثناء رجوعه لمنطقة جنزور.وقال النمروش في بيانه إن سلامة الجميع هي مسئولية أخذناها على عاتقنا لذلك قمنا بإجراءات لتأمين العاصمة ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبا.وأضاف: "تم تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، بالإضافة إلى تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية".وأكد أن أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو أحد المهام الأساسية والأصيلة لوزارته، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.وقبل قليل أكدت وزارة الداخلية، تعرض الوزير فتحي باشاغا؛ لمحاولة اغتيال أثناء عودته لمقر إقامته بالعاصمة طرابلس.وقالت في بيانه، إن "سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة".وأعلنت "القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".وأكدت وزارة الداخلية أن الوزير لم يتعرض لأي أذى، متمنية الشفاء لعنصر لحرس الوزير الذي تعرض للإصابة.