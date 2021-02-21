رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق كامل في محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:53 م
الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي،
عبير سليم
طباعة
أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وطالب الاتحاد عبر رئيس بعثتها لدى ليبيا السفير خوسية ساباديل، تحقيق كامل في الواقعة، مشددة على أنه يجب ألا يؤثر هذا العمل البغيض على العملية السياسية الجارية في البلاد.

وقبل قليل، أكدت وزارة الداخلية، تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته لمقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وقالت في بيانها إن "سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة".

وأعلنت "القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".

وأكدت وزارة الداخلية أن الوزير لم يتعرض لأي أذى، متمنية الشفاء لعنصر لحرس الوزير الذي تعرض للإصابة.
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق كامل في محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق كامل في محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف عن طقس الاثنين

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش