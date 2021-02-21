الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق كامل في محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا.وطالب الاتحاد عبر رئيس بعثتها لدى ليبيا السفير خوسية ساباديل، تحقيق كامل في الواقعة، مشددة على أنه يجب ألا يؤثر هذا العمل البغيض على العملية السياسية الجارية في البلاد.وقبل قليل، أكدت وزارة الداخلية، تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته لمقر إقامته بالعاصمة طرابلس.وقالت في بيانها إن "سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة".وأعلنت "القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".وأكدت وزارة الداخلية أن الوزير لم يتعرض لأي أذى، متمنية الشفاء لعنصر لحرس الوزير الذي تعرض للإصابة.