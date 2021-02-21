معهد سيروم الهندى يطالب الدول بالصبر بشأن توريدات اللقاح

قال معهد "سيروم" الهندي للأمصال "إس آي آي" الأحد إنه تمت مطالبته بأن تكون الأولوية لاحتياجات الهند، طالبا من حكومات أخرى التحلي بالصبر، حيث تنتظر إمدادات لقاح مضاد لفيروس كورونا.وينتج المعهد، الذي يعد واحدا من أكبر الجهات المصنعة للقاحات والأمصال، ومقره مدينة بونا، اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية تحت مسمى "كوفيشيلد".وقال المدير التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا على تويتر "أعزائي الدول والحكومات، حيث تنتظرون إمدادات كوفيشيلد، أطلب منكم بكل تواضع أن تتحلوا بالصبر".وقال "سيروم قد تم توجيهه بأن تكون الأولوية لاحتياجات الهند الهائلة، وبالتوازن مع احتياجات بقية العالم، نحاول بذل قصارى جهدنا"، وكان بوناوالا قال في وقت سابق إن المعهد يعتزم تصنيع مليار جرعة هذا العام.وتم تسعير كوفيشيلد بسعر 200 روبية (نحو 74ر2 دولار) في الهند، أي أنه يكلف جزءا يسيرا بالمقارنة لأسعار لقاحي فايزر بيونتيك الأمريكي الألماني ومودرنا الأمريكي.