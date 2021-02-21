رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:10 م
قنوات الأطفال
قنوات الأطفال
الدستور
طباعة
نقدم لكم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، تردد قنوات الأطفال منها تردد قناة مودي 2021، بعد أن شهدت محركات البحث تساؤلات كثيرة عن قناة مودي خاصة أن الأطفال يمكثون في المنازل أكبر وقت في تلك الفترة نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

تردد قناة مودي 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11603.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.

تردد قناة مودي 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11602.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.

قد يهمك.. ترددات قنوات المسلسلات على النايل سات 2021

تردد قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور بيبي

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11396.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.

تردد قناة طيور الجنة

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11310.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11393.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - الجودة: HD.
6 - معامل تصحيح الخطأ: 34.

تردد قناة ميكي الجديدة

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11528.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.

تردد قناة CN العربية وماجد كيدز

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.

تردد قناة براعم

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11564.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة المجد الإسلامية للأطفال

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 56.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

5 تحديات تواجه الأهلي أمام سيمبا فى تنزانيا

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)