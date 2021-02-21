ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:10 م
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نقدم لكم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، تردد قنوات الأطفال منها تردد قناة مودي 2021، بعد أن شهدت محركات البحث تساؤلات كثيرة عن قناة مودي خاصة أن الأطفال يمكثون في المنازل أكبر وقت في تلك الفترة نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
2 - التردد: 11603.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
2 - التردد: 11602.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
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2 - التردد: 11396.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
2 - التردد: 11310.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - الجودة: HD.
2 - التردد: 11393.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - الجودة: HD.
6 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
2 - التردد: 11528.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
2 - التردد: 11564.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 56.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 56.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة مودي 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11603.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
تردد قناة مودي 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11602.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: افقي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
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تردد قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور بيبي1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11396.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - جودة قناة طيور بيبي: HD.
تردد قناة طيور الجنة1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11310.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - معامل تصحيح الخطأ: 34
6 - الجودة: HD.
تردد قناة طيور الجنة الجديدة1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11393.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - استقطاب: عمودي.
5 - الجودة: HD.
6 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة ميكي الجديدة1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11528.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة CN العربية وماجد كيدز1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة براعم1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11564.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 56.
تردد قناة المجد الإسلامية للأطفال1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12225.
3 - معدل الترميز: 27500.
4 - معامل تصحيح الخطأ: 56.
5 - الجودة: HD.
6 - استقطاب: أفقي H.
7 - معامل تصحيح الخطأ: 34.