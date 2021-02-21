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ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

روتانا دراما Rotana Drama





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يبحث الكثير من المواطنين حول العالم العربي عن ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات، نظرا للمكوث في المنزل بشكل أطول نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في العالم والوطن العربي خاصة.وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات:التردد: 11449معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 34التردد: 10853معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 56التردد: 11471معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (V)معدل تصحيح الخطأ: 56التردد: 11488معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (V)معدل تصحيح الخطأ: 56تردد قناة Rotana دراماالتردد: 12604معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 56تردد قناة Nile دراماالتردد: 11842معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 56تردد قناة CBC دراماالتردد: 11488معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 34اون دراما On Dramaالتردد: 10853معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 56ماسيبرو زمان Maspero Zamanالتردد: 11843معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 34الحياة Al- Hayatالتردد: 12206 -12437معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: رأسي (V)معدل تصحيح الخطأ: 56ام بي سي MBCالتردد: 11470معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: رأسي (V)معدل تصحيح الخطأ: 56التردد: 11296معامل الترميز: 27500القمر الصناعي: نايل ساتالاستقطاب: أفقي (H)معدل تصحيح الخطأ: 34.