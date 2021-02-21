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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:22 م
نايل سات
نايل سات
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين حول العالم العربي عن ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات، نظرا للمكوث في المنزل بشكل أطول نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في العالم والوطن العربي خاصة.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات:

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34

تردد قناة ON دراما

التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة MBC دراما

التردد: 11471
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة النهار دراما

التردد: 11488
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات


تردد قناة Rotana دراما
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة Nile دراما
التردد: 11842
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56

تردد قناة CBC دراما
التردد: 11488
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34

اون دراما On Drama
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56

ماسيبرو زمان Maspero Zaman
التردد: 11843
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34

الحياة Al- Hayat
التردد: 12206 -12437
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56

ام بي سي MBC
التردد: 11470
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56

روتانا دراما Rotana Drama

التردد: 11296
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34.

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