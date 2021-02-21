ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات
الأحد 21/فبراير/2021 - 08:22 م
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين حول العالم العربي عن ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات، نظرا للمكوث في المنزل بشكل أطول نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- في العالم والوطن العربي خاصة.
وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات:
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة Rotana دراما
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة Nile دراما
التردد: 11842
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة CBC دراما
التردد: 11488
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
اون دراما On Drama
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
ماسيبرو زمان Maspero Zaman
التردد: 11843
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
الحياة Al- Hayat
التردد: 12206 -12437
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
ام بي سي MBC
التردد: 11470
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34.
وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-2-2021، ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات:
تردد قناة DMC دراماالتردد: 11449
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
تردد قناة ON دراماالتردد: 10853
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة MBC دراماالتردد: 11471
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة النهار دراماالتردد: 11488
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات
تردد قناة Rotana دراما
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة Nile دراما
التردد: 11842
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
تردد قناة CBC دراما
التردد: 11488
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
اون دراما On Drama
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 56
ماسيبرو زمان Maspero Zaman
التردد: 11843
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34
الحياة Al- Hayat
التردد: 12206 -12437
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
ام بي سي MBC
التردد: 11470
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل تصحيح الخطأ: 56
روتانا دراما Rotana Dramaالتردد: 11296
معامل الترميز: 27500
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل تصحيح الخطأ: 34.
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