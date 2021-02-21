ميلشيا إيرانية تجند 550 سوريا شمالي البلاد

أكدت مصادر سورية، مواصلة ميليشيا فاطميون تجنيد الشبان والرجال في القامشلي والحسكة مستقطبة نحو 550 شخصا خلال 5 أسابيع.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن ميليشيا لواء فاطميون الموالية لإيران تواصل استقطاب الشبان والرجال وتجنيدهم في صفوفها ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي.‏وأشار المرصد السوري إلى أن تعداد المجندين حتى الآن بلغ 550 شخصا، 290 منهم من عناصر وقيادات في الدفاع الوطني، بينما 260 من المدنيين وأبناء العشائر ويتم التجنيد بإغراءات مادية عبر دفع رواتب شهرية مغرية، كما تتواصل عمليات تدريب المجندين حديثًا في معسكرات ضمن فوج طرطب جنوبي القامشلي.وقال المرصد إن حزب الله اللبناني هو القوى الضاربة الأولى لإيران في سوريا حيث يقوم بتجنيد السوريين واستقطابهم لصفوفه تحت مسميات كثيرة مشيرا إلى أن ميليشيا لواء فاطميون باتت القوة الضاربة الثانية لإيران في سوريا.