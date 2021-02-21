أمطار وثلوج ورياح شديدة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر (فيديو)

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة التقلبات في حالة الطقس بعدد من المحافظات في مصر خلال الأسبوع الجاري، ناصحة بأخذ الحيطة، خاصة الثلاثاء المقبل، حيث تكون ذروة حالة الطقس السيئ.وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، إن عددًا من المحافظات سوف تشهد تساقط أمطار، إضافة إلى هبوب رياح، لكنها لن تكون أقل سرعة مما كانت عليه في الموجة التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي.ونصحت «شاكر» بضرورة توخي الحذر خلال الساعات القادمة، وارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج يوم الثلاثاء سوى للضرورة القصوى، في محافظات الوجه البحري.شاهد المزيد في الفيديو التالي: