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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 سيدات يُدرن شقة دعارة بالقاهرة الجديدة.. تجديد حبس

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:58 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 سيدات لاتهامهن بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، عن ورود معلومات لضباط مباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بقيام كل من "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وإحدى التطبيقات الإلكترونية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهن، وبتطوير مناقشتهن اعترفن بما ورد في التحريات، وأنهن يمارسن نشاطهن الآثم مع زبائنهن داخل الشقة "محل الواقعة"، وأن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى وكرهن خشية أن يكون تم رصده من قبل مباحث الآداب، ويقومون هم بتوفير المكان في بعض الأوقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.

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